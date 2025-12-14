Vecinos de los barrios La Florida, Los Tilos y López de Gomara realizaron una protesta sobre la Autovía 2, en el acceso a Mar del Plata, para reclamar respuestas ante el avance de la inseguridad en la zona. A través de un comunicado, advirtieron que la situación “ya superó todo límite tolerable” y exigieron mayor presencia policial y acciones concretas por parte del Municipio.

Según expresaron, la manifestación fue motivada por una seguidilla de hechos delictivos que incluyen robos a mano armada y reincidencia de delincuentes en los barrios. “No es una sensación: son hechos concretos y reiterados. Y frente a eso, la respuesta del Estado es insuficiente”, señalaron.

En ese marco, los vecinos anunciaron la conformación de una Comisión de Seguridad, con el objetivo de organizar los reclamos y canalizar el diálogo con las autoridades. Como coordinador fue designado César Duveaux. Desde el espacio, reclamaron una respuesta urgente de los organismos responsables y una mayor articulación con las fuerzas de seguridad.

Entre los principales pedidos, exigieron a la Policía una presencia efectiva en las calles, intervención inmediata ante las denuncias y políticas preventivas más eficaces. “No es aceptable que un móvil llegue media hora después de un llamado al 911, cuando el delito ya se consumó y los delincuentes escaparon”, afirmaron.

Apuntaron contra las autoridades municipales y reclamaron una reunión con el secretario de Seguridad. “Le pedimos formalmente una reunión, pero hasta ahora no nos la concedió”, indicaron.

Por último, los manifestantes advirtieron que continuarán movilizados si no obtienen soluciones concretas. “Estamos organizados y en alerta, pero no vamos a reemplazar al Estado. Nuestra función no es perseguir delincuentes, es vivir en paz. El miedo no puede ser la normalidad y la inseguridad no puede seguir siendo el precio de la indiferencia”, concluyeron.

