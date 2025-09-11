Un grupo de vecinos autoconvocados de Las Flores convocó para este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15.00, a una nueva concentración en la rotonda del Cristo, sobre la Ruta Nacional 3, para reclamar por la construcción de la autovía en ese tramo.

Ads

Los organizadores expresaron: “La Ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía ya”.

Los convocantes pidieron que la protesta sea pacífica y sin “banderías políticas”, y solicitaron a quienes asistan llevar banderas, carteles y otras expresiones de apoyo.

Ads

La convocatoria se enmarca en una serie de acciones que vienen sosteniendo vecinos de distintas localidades del corredor, como Azul y Olavarría, donde en las últimas semanas se efectuaron banderazos, caravanas y actos de visibilización para pedir avances en la obra y medidas para reducir la siniestralidad.

En agosto los autoconvocados entregaron un petitorio al gobernador de la provincia reclamando respuestas y proyectos concretos para transformar la traza en autovía.

Ads

Autoridades municipales y concejales de la región también llevaron el reclamo a espacios institucionales: en algunas localidades se convocaron sesiones especiales para exigir la reactivación de la obra y reclamar a la Nación por proyectos y financiamiento.

Los vecinos insisten en que la transformación de la Ruta 3 entre Las Flores y Chillar (y los tramos cercanos) es una solución estructural indispensable para disminuir los accidentes y las muertes en la ruta.