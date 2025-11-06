La asamblea vecinal de La Niña, una localidad del partido de 9 de Julio, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el único camino de acceso al pueblo, afectado por las inundaciones. El mal estado de la traza complica la entrada y salida de vehículos, incluso los que transportan alimentos o emergencias de salud.

Según explicaron los vecinos, los trabajos para mantener el camino transitable terminan siendo en vano cuando los camiones de granos circulan con cargas completas de entre 30 y 40 toneladas, algo que el terreno no puede soportar por la gran cantidad de agua acumulada. En la reunión se pidió limitar las cargas a no más de 15 o 20 toneladas.

Sin embargo, el último lunes algunos transportistas desoyeron las recomendaciones y salieron igualmente con carga. “No tuvieron empatía. El productor que contrató esos camiones no pensó en el daño que causan al resto”, denunció el vecino Andrés Arauz en declaraciones a Radio Amanecer, citadas por El Regional Digital.

Ante esa situación, la comunidad tomó una medida drástica: los propios vecinos montaron un puesto de vigilancia en el cruce entre el camino y la Ruta Provincial 65, donde impiden el paso de vehículos pesados. “No queremos que nos rompan el camino. Es para todos y bien usado nos beneficia a todos”, remarcó Arauz.

El delegado municipal de La Niña confirmó la decisión y aseguró que cuentan con la colaboración parcial de la Patrulla Rural. “Hay momentos en que la Policía puede acompañar, y cuando no, lo haremos nosotros mismos”, explicó.

La medida seguirá vigente hasta que las condiciones del camino mejoren o se implementen controles efectivos para evitar el tránsito pesado en plena emergencia hídrica.