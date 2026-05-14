La ciudad de Cañuelas atraviesa un proceso de transformación que comienza a hacerse cada vez más visible. El crecimiento de barrios abiertos, loteos y nuevos desarrollos inmobiliarios está modificando lentamente el perfil poblacional del distrito y consolidándolo como una alternativa residencial para quienes buscan alejarse del ritmo acelerado del conurbano bonaerense.

Ads

Según informó CañuelasYa, en los últimos años aumentó de manera sostenida la llegada de familias provenientes de distintos puntos del Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, atraídas por una mejor calidad de vida, mayor tranquilidad y el contacto con espacios verdes.

Entre las localidades de origen más frecuentes aparecen partidos como Lomas de Zamora, Ezeiza, Monte Grande y La Matanza, además de distintos barrios porteños. La posibilidad de acceder a terrenos más amplios, barrios abiertos sin expensas y zonas con menor densidad poblacional figura entre los principales motivos detrás de este fenómeno.

Ads

A diferencia de otras etapas históricas, donde Cañuelas era vista principalmente como un destino de descanso o de escapadas de fin de semana, ahora comienza a consolidarse un perfil de residencia permanente. En ese contexto, las nuevas modalidades laborales, que combinan presencialidad y trabajo remoto, también impulsan la decisión de muchas familias de mudarse de forma definitiva.

El crecimiento poblacional ya empieza a impactar en distintos sectores de la ciudad. Comercios, instituciones educativas y servicios registran un mayor movimiento, especialmente en áreas cercanas a accesos estratégicos como la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta 3 y la Ruta 205.

Ads

Sin embargo, este desarrollo también plantea nuevos desafíos. El incremento de habitantes obliga a pensar políticas de infraestructura, tránsito y planificación urbana que permitan sostener el crecimiento sin repetir problemas históricos que afectan a otras ciudades del conurbano.