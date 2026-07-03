Una adolescente de 15 años murió y su abuela de 50 se encuentra en grave estado tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas en Villa Dorrego, localidad de Virey del Pino, partido de La Matanza.

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El episodio ocurrió este jueves en la esquina de las calles Dupuy y Atalaya, frente a la casa de las víctimas. Los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport iniciaron un enfrentamiento con un hombre que estaba a pie y, en medio de la balacera, los disparos alcanzaron a las dos mujeres, integrantes de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Urquiza, de 50 años, y su nieta, Candela Abigail Urquiza, de 15. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Simplemente Evita por un familiar.

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En redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo a los familiares y seres queridos de la adolescente, así como los reclamos contra los responsables del hecho. “Justicia por Cande, una niña, un angelito con toda una vida por delante. Fuerzas a toda la familia”, lamentó un usuario. “Mi morocha hermosa. Nos dejaste con el alma destrozada. No hay consuelo con este gran dolor. ¿Por qué justo a vos? Si solo tenías 14 añitos, a meses de tus 15 años y estos te arrebataron la vida", publicó otro.

La mujer de 50 años ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en la espalda y fue trasladada de urgencia al quirófano, donde fue intervenida quirúrgicamente.

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Pero la adolescente murió casi al instante tras recibir un disparo en la cabeza. Al llegar al centro de salud ya estaba sin signos vitales y los médicos constataron su fallecimiento.

El hijo de Blanca, y tío de la adolescente, declaró ante la Policía que ambas quedaron en medio del intercambio de disparos cuando se encontraban frente a su casa.

Después del ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en el barrio. Además, se ordenaron allanamientos de urgencia y los investigadores ya tendrían identificadas a cuatro personas presuntamente vinculadas con el hecho. La investigación quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro de la UFI de Homicidios, que busca determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.