La asamblea vecinal de Sierra de los Padres quiere declarar a la localidad del partido de General Pueyrredón como “Paisaje protegido”. Exigen la relocalización del Parque Eólico “Abrojo Alto” ya que consideran que degrada el medio ambiente.

Los vecinos presentarán en el Concejo Deliberante un proyecto para proteger la localidad. Ya habían llevado su reclamo al gobierno bonaerense a través del Ministerio de Ambiente y esperan la respuesta:

“La nota consta de 800 artículos, escritos desde diferentes ámbitos, tanto sociales como naturales, en los que se explica por qué es negativa la ubicación del parque eólico en ese lugar”, explicó uno de los integrantes de la asamblea, Felipe Giménez.

“Mar del Plata habla de playa y sierra y con ese parque eólico se acabaría el paisaje natural, los emprendimientos turísticos ya no tendrían razón de ser, se alteraría todo el ecosistema”, precisó.

Sobre la problemática local detalló que “las sierras miden 120 metros y los molinos eólicos llegan a los 160 metros. No quedaría nada natural. Este es uno de los pocos paisajes naturales de la provincia de Buenos Aires que queda sin modificar”.

Desde la asamblea manifestaron que “con la instalación de los 23 aerogeneradores, caminos, tendido eléctrico y estación transformadora se degradarían de forma irreversible el patrimonio natural y cultural, con gran potencial educativo, ecoturístico y recreativo de un área importante del partido de General Pueyrredón”.