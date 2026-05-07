En medio del intenso temporal que se registró este miércoles en la región de la quinta sección, automovilistas y vecinos captaron un embudo que con el correr de las horas se confirmó fue un tornado en campos lindantes a la Ruta Nacional 3, altura de Las Flores.

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Uno de los videos fue tomado a la altura del Aeroclub de Las Flores. El fenómeno meteorológico dejó las peores consecuencias en Paraje Harosteguy donde destruyó completamente una vivienda. Tres adultos y un menor integrantes de una familia fueron asistidos en el hospital. También pasó por La Porteña, otro de los parajes del distrito.

Según publicó Noticias Las Flores, las personas afectadas fueron asistidas en el lugar y posteriormente derivadas al hospital local para su atención médica y control, mientras continuaban las tareas de remoción y búsqueda entre los restos de la estructura. Todos ellos fuera de peligro.

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En el lugar también se observó un tractor volcado lo que habla de la magnitud del viento.

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