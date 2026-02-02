La obra del Centro Ambiental “Laudato Sí” y la reconversión del basural a cielo abierto más grande de la provincia de Buenos Aires continúan paralizadas, pese a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó avanzar con el proyecto utilizando fondos ya aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ads

Ante la falta de respuestas, organizaciones ambientales y vecinos volvieron a recurrir a la Justicia con una medida cautelar para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la resolución judicial y advertir sobre el agravamiento del daño ambiental y social.

De acuerdo a un informe publicado por el medio local El Civismo, en abril del año pasado la Corte Suprema, mediante una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ordenó continuar con la reconversión del basural. El fallo dejó sin efecto las maniobras judiciales impulsadas por la empresaria Viviana Novelle, quien había logrado frenar el avance de la obra al alegar la cercanía del proyecto con campos de cultivos orgánicos de su propiedad.

Ads

En ese contexto, el martes 20 de enero se realizó un encuentro en la Sociedad de Fomento del barrio San Pedro, impulsado por vecinos que desde hace años sostienen el reclamo por el saneamiento del basural.

La Asociación Civil “Asociación por el Centro Ambiental” (ApeCA), presidida por Sergio Almada, junto con la Asamblea Ambiental de Luján, representada por el sacerdote Sergio Luis Gómez Tey, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. La acción apunta contra “la lesión actual que el Estado Nacional produce por su accionar ilegal y arbitrario”.

Ads

En la presentación se solicita que, ante la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora, se ordene a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes la reanudación inmediata de las obras del Proyecto Centro Ambiental Luján, conforme a la Licitación Pública Nacional N° 04/2021 (GIRSU-A-122-LPN-O).

Entre los argumentos centrales, se señala la responsabilidad del Estado Nacional por no concluir una obra iniciada en 2022, que alcanzó un avance cercano al 50% y permanece paralizada desde 2024, situación que profundiza los daños ambientales y sociales ya existentes.

El proyecto forma parte del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PGIRSU) y es ejecutado por el entonces Ministerio de Ambiente de la Nación, hoy Subsecretaría de Ambiente, con financiamiento parcial del BID a través del préstamo 3249/OC-AR.

Ads

La cautelar presentada recuerda además que la prohibición de innovar dictada en abril de 2023 fue levantada en mayo de 2024, cuando se ordenó reanudar las obras de saneamiento. Sin embargo, desde entonces no se registraron avances.

Los vecinos atribuyen el congelamiento de la obra a la combinación del lobby ejercido por Viviana Novelle y la negativa del actual gobierno nacional a ejecutar los fondos disponibles.