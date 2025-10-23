La veda electoral comenzará el viernes 24 de octubre a las 8.00 y se extenderá hasta tres horas después de la finalización de los comicios del día domingo. Durante ese lapso, estarán prohibidas las siguientes actividades:

Ads

_ Reuniones de electores o depósito de armas en un radio de 80 metros alrededor de las mesas de votación.

_ Espectáculos públicos al aire libre o en espacios cerrados, así como cualquier reunión no vinculada al acto electoral.

Ads

_ Publicación o difusión de encuestas, sondeos o proyecciones sobre los resultados.

_ Entrega de boletas dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos (que este 2025 no tendría sentido, ya que se sufraga con Boleta Única, y se otorga en el lugar de votación)

Ads

_Venta de bebidas alcohólicas desde 12 horas antes de la elección y hasta tres horas después de su cierre.

Los ciudadanos que incumplan la normativa podrán recibir multas de entre $10.000 y $100.000 o incluso ser detenidos por hasta 15 días si realizan propaganda política o exhiben banderas y distintivos partidarios en la vía pública durante la jornada electoral.