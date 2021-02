Luego de la pueblada en Vedia, partido de Leandro N. Alem, donde un presunto abusador de su hija menor de edad fue agredido y casi linchado por vecinos que lo acusaban, se destruyeron dos inmuebles pero las dueñas de una de las casas aclararon que no tienen nada que ver con el hecho.

María Margarita Perales Barrientos y Dalma Burgos, oriundas de Tartagal, Salta, eligieron Vedia para vivir por ser una localidad del interior tranquila y con oportunidades para trabajar y mejorar su vida. María ya vive en Vedia desde hace 10 años y es la mamá de Dalma, y su jovencita hija Dalma vino hace sólo 5 días.

Según publica ElVediense.com.ar, fruto de su trabajo, María construyó una casa que iba a estrenar en los próximos días, y con el sueño por cumplir de vivir en su casa propia y dejar de alquilar por primera vez en su vida.

Pero todo cambiaría el rumbo en la noche de este martes 16 de febrero, cuando una manifestación contra la Violencia de Género, producto del escrache a un vecino a quien acusaron de violador de una menor, terminó en el interior de la casa de las dos mujeres con grandes destrozos de su propiedad.

Dalma, en una publicación de Facebook, denunció: "No nos merecíamos nada de los que nos pasó a mi mamá y a mi. No teníamos la culpa de lo que había pasado, no nos imaginamos que el presunto violador de la chica fallecida vivía cerca de nuestra casa".

Y continuó: "Hace un par de horas atrás, un grupo de personas rompieron en pedazos la casa de mi mamá, casa que con tanto esfuerzo estaba haciendo. Toda la vida alquilamos, y este año se nos cumplia el sueño de la casa propia, destrozaron todo persiguiendo al violador. Ibamos a mudarnos, nos faltaba poco para terminar de acomodar todo, nunca nos imaginamos tener que pasar por esto.

Me duele en el alma verla a mi mamá mal, no se lo deseo a nadie. No nos mereciamos esto!!!!".

Por otra parte el fiscal de la causa que lleva las investigaciones por el presunto abuso de la menor que se quitó la vida señaló que no encontró indicios para sospechar que su padre había abusado de ella.