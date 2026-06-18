Un vendedor ambulante que ofrecía banderas y banderines argentinos en pleno centro de Necochea terminó involucrado en un procedimiento policial que concluyó con el secuestro de toda su mercadería.

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El episodio volvió a poner en debate la realidad de quienes buscan subsistir mediante actividades informales en medio de la compleja situación económica que atraviesa el país.

Según publicó el medio local NDEN, el hombre fue denunciado por un vecino debido a que insistía reiteradamente con la oferta de sus productos. Tras la intervención de efectivos policiales, se constató que realizaba venta ambulante sin la correspondiente habilitación municipal.

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Como resultado del operativo, las autoridades procedieron al secuestro preventivo de 17 banderines argentinos con soporte para vehículos y 33 banderas nacionales, además de labrar actuaciones por la infracción detectada.

Desde el punto de vista normativo, el procedimiento se ajustó a las disposiciones vigentes sobre comercio ambulante. Sin embargo, el caso trascendió la cuestión administrativa y abrió una discusión más amplia sobre las condiciones económicas que enfrentan numerosos vecinos de la ciudad.

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En los últimos años, el crecimiento de las changas, los emprendimientos familiares y las ventas callejeras se convirtió en una alternativa para miles de personas que no logran acceder a un empleo formal o necesitan complementar sus ingresos. Artesanos, feriantes, trabajadores temporarios, jubilados y desempleados forman parte de una realidad cada vez más visible en las calles de la ciudad.

La situación reavivó así un debate recurrente en Necochea con respecto a cómo compatibilizar el cumplimiento de las normas municipales con la necesidad de quienes intentan generar recursos para afrontar el día a día en un escenario económico adverso.