Un hombre fue detenido en Coronel Suárez, acusado de comercializar cocaína a media cuadra de un destacamento policial, tras una investigación que incluyó seguimientos, allanamientos y el análisis de conversaciones telefónicas. La causa permitió reunir distintos elementos que, según los investigadores, estarían vinculados con la venta de estupefacientes.

Ads

Según informó el medio La Brújula 24, el detenido fue identificado como Maico Ignacio Sarries, quien fue arrestado en su domicilio por personal de la Comisaría de Pueblo San José.

La medida fue ordenada por la jueza de Garantías Marisa Promé, a pedido del fiscal Mauricio Del Cero. Además, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Olavarría al 800, donde secuestraron dispositivos celulares que serán sometidos a peritajes.

Ads

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició el 25 de agosto, a partir de información aportada por la dependencia policial de Pueblo San José. A partir de esos datos, los investigadores desplegaron tareas de vigilancia durante varios días para determinar si en el lugar se desarrollaban actividades vinculadas con la comercialización de drogas.

Durante los seguimientos, los efectivos observaron movimientos considerados compatibles con la venta de estupefacientes, entre ellos personas que ingresaban y salían de una vivienda en lapsos de apenas 9, 18 o 30 segundos.

Ads

También detectaron intercambios de objetos en la vía pública, situaciones que fueron incorporadas a las actuaciones judiciales y contribuyeron al avance de la pesquisa.

Qué encontraron durante los allanamientos

El 3 de septiembre, los investigadores realizaron un allanamiento en el domicilio del sospechoso. En el lugar secuestraron 15,6 gramos de cocaína distribuidos en 19 envoltorios de nylon, además de una balanza y teléfonos celulares.

Posteriormente, el análisis de uno de los dispositivos permitió detectar conversaciones que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionadas con la comercialización de la sustancia.

Ads

En los mensajes aparecían referencias a puntos de encuentro, montos de dinero, negociaciones y alias utilizados para efectuar transferencias. Estos elementos fueron incorporados como pruebas en la causa judicial y sirvieron de sustento para solicitar la detención.

El acusado será indagado por la Fiscalía

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia dispuso la detención de Sarries. El sospechoso deberá comparecer ante el fiscal Mauricio Del Cero para prestar declaración indagatoria este jueves.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias de los hechos y evaluar el alcance de las pruebas reunidas por los efectivos policiales y la Fiscalía.