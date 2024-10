La familia de Fátima Valentina Balanzani Núñez está desesperada. Su hija, oriunda de General Rodríguez desapareció tras meterse en un caudal de agua en la localidad de Viedma, provincia de Río Negro.

La madre de la joven explicó que Valentina trabajaba para una empresa de depilación que ofrece servicio en varias localidades y por eso estaba en Viedma junto a su equipo. Se alojaban en unas cabañas linderas al rio y en su día libre sucedió la tragedia que tiene la familia en vilo.

La joven se fue a mojar los pies al río, pero de a poco se fue metiendo más adentro. “Vení para acá, no te alejes”, le advirtió el chofer de la empresa. En un momento, Valentina no hace pie y el conductor se mete para intentar rescatarla, pero “en un segundo desaparecen los dos”, relató la madre de la joven.

El cuerpo del chofer, Darío Ángel Florentín, oriundo de José C. Paz, fue hallado por la prefectura a unos 100 metros del lugar de donde desapareció. Sin embargo, la joven no aparece. La madre anticipó que que “las posibilidades eran nulas porque el río era muy traicionero y no había posibilidad de encontrarla. Es muy duro, vinimos al río para conocerlo y todo el tiempo imaginé como mi hija se metió ahí”.

“Todo el tiempo miramos el teléfono y vamos por los hospitales. Pero nos dicen que si alguien la encuentra nos avisarán. Uno como papá siente una impotencia grande y tengo la esperanza que alguien la haya encontrado, esté golpeada o inconsciente y no sepa quién es. La esperanza no se pierde nunca”, sostuvo.