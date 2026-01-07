El municipio de Villa Gesell inició el año con un promedio de visitas que describen como “alentador” ya que desde Nochebuena y Navidad hasta fin de año y Año Nuevo, se registraron casi 240 mil ingresos a la ciudad.

El informe fue elaborado a partir de un relevamiento conjunto entre la Secretaría de Seguridad, la Policía de Seguridad y la Policía Vial, mediante los controles dispuestos en los distintos accesos al Partido.

En este sentido, el registro se organiza en dos períodos: el primero, del 24 al 31 de diciembre de 2025, con más de 140 mil arribos; y el segundo, comprendido entre el 1.º y el 4 de enero de 2026, con alrededor de 98 mil ingresos, lo que arroja un total aproximado de 238 mil personas.



“De esta manera, los datos reflejan el buen trabajo de promoción y difusión de Villa Gesell, que continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más elegidos para vacacionar”, resaltaron.

Puede interesarte

El 2026 arrancó con alta ocupación hotelera en todo el país, destacaron desde Turismo

Según informó la secretaría que dirige Daniel Scioli, hubo alta ocupación hotelera y para-hotelera en los primeros días del año en diversos destinos de todo el país.

Mar del Plata superó el 75 por ciento de ocupación en los últimos días de diciembre, con un piso de reservas cercano al 60 por ciento, para la primera semana de enero, porcentaje que se incrementa con las llegadas de último momento.

La ocupación en Pinamar superó el 80 por ciento de ocupación, en tanto que la Cámara de Turismo de Cariló aseguró que el centro turístico vive un inicio de temporada muy positivo, con 100 por ciento de ocupación.

Mar de las Pampas también registró un arranque fuerte, con cifras superiores al 90 por ciento. En todo el partido de Villa Gesell, el promedio fue del 93 por ciento.

Monte Hermoso recibió el 2026 con ocupación prácticamente plena, tanto en alojamientos hoteleros como extrahoteleros, informó el área de Turismo municipal, en tanto que Necochea, a través de su Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, indicó que cabañas y aparts lograron 80 por ciento de ocupación y las inmobiliarias dieron cuenta de picos del 90/100 por ciento de ocupación en los primeros días del año.

“Estamos en el inicio de una temporada espectacular para todo el país, con millones de argentinos recorriendo tanto destinos tradicionales como otros que van surgiendo con fuerza. Y con todo lo que eso significa en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuinos y al impulso de las economías regionales", sostuvo Scioli.