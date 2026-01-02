Con el inicio de la temporada de verano y la llegada masiva de turistas, el estacionamiento medido vuelve a ser una de las principales dudas para quienes circulan por el centro de Mar del Plata. Según estimaciones oficiales, cerca del 80 % de los visitantes arriba a la ciudad en auto, lo que incrementa la demanda de espacios y la necesidad de conocer el funcionamiento del sistema para evitar infracciones.

La zona de estacionamiento medido se mantiene, en principio, sin cambios. Está delimitada por las calles Buenos Aires, España, 25 de Mayo y la avenida Colón, inclusive, y cuenta con un total de 3.818 espacios habilitados. No obstante, el Ejecutivo municipal se encuentra facultado para ampliar el área si la demanda así lo requiere durante la temporada.

En el período de verano, el sistema rige desde el 16 de diciembre hasta el 15 de marzo, de lunes a sábados, en el horario de 8.00 a 23.00, Fuera de la temporada estival, el estacionamiento medido funciona hasta las 20. Los domingos, feriados y días de asueto, el estacionamiento es libre dentro de la zona, siempre respetando los espacios habilitados.

El pago puede realizarse de distintas maneras. La principal es a través de una aplicación gratuita, disponible para dispositivos Android y iPhone, que permite iniciar y finalizar el estacionamiento, cargar saldo, consultar infracciones y revisar el historial de uso. También se puede operar desde la versión web del sistema.

Otra opción son los puntos de venta habilitados en comercios señalizados dentro del área, como kioscos y almacenes. En estos casos, se adquieren horas por adelantado indicando la patente del vehículo. El tiempo no es fraccionable y se entrega un comprobante que conviene conservar ante cualquier eventual reclamo.

Durante la temporada, el sistema se corta automáticamente a las 23, sin necesidad de que el usuario realice ninguna acción adicional. Desde el Municipio aclaran que, en caso de recibir un acta de infracción pese a haber iniciado correctamente el estacionamiento, es fundamental conservar el historial de la aplicación o el ticket del punto de venta. Los reclamos pueden realizarse ante el área de Soporte de Estacionamiento Medido, por teléfono, correo electrónico o mediante una nota dirigida a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

Cabe recordar que el estacionamiento medido debe ser abonado también por quienes viven o trabajan dentro de la zona, ya que se trata de espacio público. Los controles se realizan de manera digital, por lo que no es posible falsear datos sobre el tiempo de estacionamiento adquirido.

En los últimos meses, además, el sistema cambió de operador. En octubre, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la adjudicación del servicio a la empresa Boldt Tech por un período de nueve años, con opción a una prórroga. Con este nuevo esquema, las tarifas se actualizarán de forma automática cada cuatro meses, tomando como referencia la variación porcentual del precio del litro de nafta de mayor octanaje de YPF en Mar del Plata.