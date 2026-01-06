Con la llegada del verano 2026, la Costa Atlántica vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó y San Bernardo encabezan la oferta con paquetes turísticos que combinan transporte, alojamiento, comidas y asistencia al viajero, pensados para quienes buscan descansar sin preocuparse por la organización del viaje.

Mar del Plata: confort y all inclusive

La “Feliz” se presenta con una propuesta ideal para quienes buscan comodidad y servicios completos. El paquete incluye traslado en bus semi cama, cinco noches de alojamiento en el Hotel Luz y Fuerza con sistema All Inclusive y asistencia al viajero. Con salidas durante enero y febrero, el valor es de $581.332 por persona.

Villa Gesell: naturaleza y diversión

Para quienes prefieren un entorno más natural y relajado, Villa Gesell ofrece un paquete de 6 días y 5 noches con traslado ida y vuelta en bus semi cama, guía coordinador permanente, alojamiento con desayuno y asistencia médica. Además, cuenta con transfer de ingreso y salida y ascensos en distintos puntos del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. El alojamiento es en el Hotel Marina y el valor es de $347.000 por persona, con la opción de coche cama por un adicional de $12.000.

Salidas previstas para enero y febrero.

Mar de Ajó: descanso en familia

Mar de Ajó se suma con una propuesta ideal para familias y parejas. El paquete contempla 6 días y 5 noches, traslado en bus semi cama, alojamiento en el Gran Playa Hotel, desayuno y merienda, además de coordinador durante todo el viaje. Con salidas en enero y febrero, el precio es de $325.380 por persona, una alternativa accesible para disfrutar del mar y la tranquilidad del Partido de La Costa.

San Bernardo: opciones a medida

San Bernardo ofrece dos variantes para adaptarse a distintos presupuestos y preferencias. El paquete incluye 6 días y 5 noches, traslado en bus semi cama, coordinador y alojamiento en el Hotel New Palace. Con salidas en enero y febrero, se puede optar por desayuno por $343.380 por persona o media pensión por $440.680 por persona.

Todos estos paquetes pueden adquirirse en la agencia de viajes System Travel que tiene oficinas en Avenida Cabildo 2350, Belgrano, CABA. Los interesados pueden comunicarse por mail al [email protected] o al WhatsApp 1167430257.