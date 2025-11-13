De cara a la próxima temporada de verano, el Camping Tres Pinos de San Clemente se prepara para recibir visitantes con tarifas accesibles y promociones. Así lo expresó Sergio Rivaldo, responsable del complejo ubicado en Avenida XII entre calles 74 y 75, en diálogo con La Opinión de la Costa, donde analizó la situación actual del sector turístico.

Ads

“El movimiento viene bastante tranquilo y las consultas son pocas. Empezamos a tomar algunas reservas, pero todavía son escasas”, señaló Rivaldo.

En cuanto a los precios, el empresario destacó que “no hubo mucho aumento de una temporada a la otra”. Según detalló, el costo para acampar para cuatro personas es actualmente de $24.000 por día, mientras que en plena temporada subirá a $29.000. Además, precisó que los dormis para cuatro personas cuestan $35.000 por día, y las cabañas para seis personas, equipadas con baño y cocina privada, $60.000. El camping también ofrece un 10% de descuento por pago en efectivo.

Ads

Rivaldo explicó que la definición de los valores se realizó junto a la Cámara de Campings, con el objetivo de mantener precios similares entre los distintos destinos de la costa. “Decidimos aplicar un aumento muy por debajo de la inflación, con descuentos y promociones para incentivar un poco esta temporada que viene”, afirmó, aunque reconoció que “aumentar por debajo de la inflación quita mucha rentabilidad”.

Puede interesarte

Ads