Si estás pensando en unas vacaciones sin preocupaciones y con todo resuelto, el Hotel Luz y Fuerza de Mar del Plata ofrece una propuesta All Inclusive perfecta para disfrutar del verano 2026. Con salidas en enero y febrero, el paquete incluye bus semicama, cinco noches de alojamiento con Todo Incluido y todos los servicios, por $518.322 por persona.

Una ubicación privilegiada

Ubicado en plena zona céntrica, el Hotel Luz y Fuerza cuenta con una ubicación estratégica para quienes desean estar cerca de la playa, los principales paseos y la vida cultural de Mar del Plata. Ideal tanto para familias como para parejas, combina comodidad, servicios de calidad y un ambiente cálido durante todo el año.

Comodidad y relax

El hotel ofrece un amplio lobby con TV y WiFi, habitaciones confortables y decoradas para el descanso, y un restaurante donde se sirven las principales comidas del día. Además, dispone de un salón común para momentos de relax o encuentro y servicio de Spa (con costo adicional).

Todo incluido, todo el día

El servicio All Inclusive permite disfrutar sin límites de la gastronomía y las instalaciones del hotel:

Desayuno: de 08:00 a 10:00

Almuerzo: de 12:00 a 14:00

Cena: de 20:00 a 22:00

Confitería dulce: de 10:00 a 00:30

Confitería salada: de 10:00 a 01:30

Barra de tragos

📅 Salidas: Enero y Febrero 2026

💰 Precio: $518.322 por persona

🚌 Incluye: Bus semicama + 5 noches con All Inclusive

⭐ Categoría: 3 estrellas

📍 Ubicación: Zona céntrica de Mar del Plata

Si queres consultar por este paquete comunícate con la agencia de viajes System Travel al 1167430257 o por mail a [email protected]