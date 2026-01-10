El municipio de Guaminí oficializó el inicio de la Temporada de Verano 2026 y las autoridades locales difundieron el nuevo cuadro tarifario para los balnearios Cochicó y Lago del Monte, además de informar sobre la situación actual de los espejos de agua del distrito.

Para esta temporada, se han establecido valores diferenciados que buscan equilibrar el fomento al turismo con el mantenimiento de la infraestructura.

En el balneario Cochicó

Entrada General Residentes: $3.000 No residentes: $7.000

Duchas: $4.000

Parrillas: $4.000

Camping diario por persona (Incluye ducha y parrilla): $7.000

Casilla y Motor Home: Diario: $20.000 Mensual: $150.000



En Lago del Monte

Duchas: $4.000

Parrillas: $4.000

Camping diario por persona (Incluye ducha y parrilla): $7.000

Casilla y Motor Home: Diario: $20.000 Mensual: $150.000



En tanto que el municipio mantiene el acceso gratuito para Propietarios y comerciantes del distrito; Empleados de comercios habilitados en los balnearios; Menores de 12 años; Jubilados del distrito; Personas con discapacidad junto a un acompañante

En cuanto a los servicios de campings, menores de 12 años, jubilados del distrito y personas con discapacidad con un acompañante sí deberán abonarlos sin excepciones.

Como contrapartida al lanzamiento de la temporada, el municipio informó que el balneario de Laguna Alsina se encuentra bajo clausura preventiva. La medida responde a la importante crecida del nivel del agua, según lo estipulado por la Ordenanza Nº 3/2025 del Honorable Concejo Deliberante y su decreto promulgatorio Nº 724/2025.

