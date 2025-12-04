La Municipalidad lanzó la edición de verano del programa “La Costa Invita”, una iniciativa que ofrece descuentos exclusivos para quienes reserven alojamiento a través del sistema oficial. El objetivo es incentivar el consumo local, atraer visitantes en diciembre y marzo, y consolidar la economía regional durante todo el año.

El anuncio fue encabezado por el intendente Juan de Jesús, junto al secretario de Turismo, Cristian Escudero; el secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis; y el presidente del Ente de Desarrollo Turístico (Edetur), Ezequiel Caruso. Durante el acto se firmó un acuerdo con prestadores turísticos del distrito, con el compromiso de garantizar calidad, transparencia y cumplimiento en todos los servicios ofrecidos bajo el programa.

Descuentos y beneficios

“La Costa Invita” ofrece una serie de promociones que combinan alojamiento, gastronomía, entretenimiento y servicios turísticos. Entre las más destacadas:

3x2 en estadías: tres noches por el precio de dos.

20% de descuento en traslados de larga distancia.

15% menos en alquiler de carpas.

10% en gastronomía.

Promociones especiales en parques temáticos, actividades culturales y productos regionales.

Los beneficios aplican únicamente a quienes reserven a través del sitio oficial del programa, donde deben completar un formulario y elegir un alojamiento adherido. Al llegar al establecimiento, los visitantes reciben un voucher con código QR para activar los descuentos.

El intendente De Jesús destacó el crecimiento del movimiento turístico durante los fines de semana largos y expresó confianza en la próxima temporada. “Muchos visitantes eligen regresar cada año al Partido de La Costa, fortaleciendo la actividad turística, comercial y cultural”, señaló.

El distrito acompañará las promociones con una amplia agenda de eventos en diciembre, entre ellos:

Festival de Tango en Santa Teresita

Congreso Internacional de Salsa en San Clemente

Funciones del Ballet Internacional de La Costa en Mar de Ajó

Obras de la Comedia Municipal en San Bernardo

Fiesta de Nueva Atlantis

Además, ya está operativo el Servicio de Seguridad en Playa 2025/2026, que se extenderá hasta mediados de abril y garantiza la presencia de guardavidas en toda la franja costera.