Verano 2026: Más opciones de pago en colectivos que circulan en destinos turísticos de Provincia
Se podrá pagar el viaje con tarjetas bancarias, celulares y QR, además de la SUBE. El valor del boleto no varía.
Las nuevas alternativas de pago en colectivos ahora llegan a las ciudades bonaerenses de Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio.
El valor del boleto es el mismo con todos los medios de pago, pero los descuentos de la Tarifa Social Federal y los atributos locales se mantienen solo si el pasajero abona con SUBE física o digital.
En estas localidades, el sistema abierto ya está disponible en las siguientes líneas de colectivos municipales:
- Balcarce: 501, 502, 503, 504
- Partido de La Costa: 501, 502, 503
- Villa Gesell: 507 ABC (Avenida 3 – Boulevard), 507 D (Cementerio), 507 E (Mar Azul y F directo a Mar Azul)
- Necochea: 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518
- Punta Indio: 600
¿Cuáles son los nuevos medios de pago habilitados?
Además de la tarjeta SUBE, ahora podés abonar tu boleto con:
- Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.
- Celulares o relojes con NFC con esas tarjetas asociadas.
- Código QR.
¿Cómo pagar?
- Con tarjetas sin contacto, celular o reloj con NFC: acercá tu tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.
- Con código QR: generá el código desde la billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.
