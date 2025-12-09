Las nuevas alternativas de pago en colectivos ahora llegan a las ciudades bonaerenses de Balcarce, Partido de La Costa, Villa Gesell, Necochea y Punta Indio.

El valor del boleto es el mismo con todos los medios de pago, pero los descuentos de la Tarifa Social Federal y los atributos locales se mantienen solo si el pasajero abona con SUBE física o digital.

En estas localidades, el sistema abierto ya está disponible en las siguientes líneas de colectivos municipales:

Balcarce: 501, 502, 503, 504

Partido de La Costa: 501, 502, 503

Villa Gesell: 507 ABC (Avenida 3 – Boulevard), 507 D (Cementerio), 507 E (Mar Azul y F directo a Mar Azul)

Necochea: 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517, 518

Punta Indio: 600

¿Cuáles son los nuevos medios de pago habilitados?

Además de la tarjeta SUBE, ahora podés abonar tu boleto con:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares o relojes con NFC con esas tarjetas asociadas.

Código QR.

¿Cómo pagar?

Con tarjetas sin contacto, celular o reloj con NFC: acercá tu tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago.

Con código QR: generá el código desde la billetera electrónica y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.

