Puerto Quequén continúa ofreciendo visitas guiadas gratuitas para que residentes y turistas puedan descubrir la rica historia y la belleza natural del lugar. Desde la organización recomiendan no perderse “la oportunidad de vivir una experiencia única en uno de los puertos más importantes de la región”.

Ads

Las visitas tienen lugar los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 10:00 a 12:00 horas en la margen Necochea.

El punto de encuentro es en la oficina de informes turísticos de Necochea en Av. 2 y calle 87.

Ads

El traslado estará a cargo de la organización y sale a 10:00 en punto. El regreso es en el mismo punto de partida.

Desde Quequén recomiendan llegar con 15 minutos de antelación al horario de partida y llevar bebida para hidratarse y protección solar (Gorra o sombrero). Además, el cupo del traslado es por orden de llegada sin excepción.

Ads