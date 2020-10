Por Ramiro Pablo Gómez

La costa atlantica se prepara para "la mejor temporada posible" en contexto de pandemia. General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, es un municipio donde la actividad turística es fundamental para su economia. LaNoticia1.com, entrevistó al intendente, Sebastián Ianantuony, sobre el verano que esperan.

El jefe comunal aseguró que en su distrito "se vive en una cuasi normalidad" pero el objetivo para la temporada de verano (extendida de diciembre hasta abril) es que "nuestro sistema sanitario no colapse". Según el mandatario, "va a ser una temporada de propietarios no residentes más un extra de turista que nos vengan a visitar".

- La gestión provincial confirmó que hay "temporada de verano”, la mejor posible dado el contexto de pandemia. ¿Qué significa en términos económicos, de industria turística, esta novedad para tu municipio?

Sin dudas es una de las actividades más importantes de nuestro distrito que principalmente están vinculadas al turismo y al campo pero a diferencia de este último, el turismo, tiene una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con la generación del empleo, lo que genera en consumos culturales, gastronomía, balnearios. Realmente la incidencia es importante y por eso estamos trabajando los protocolos para poder preservar las fuentes de empleo asociadas a esa actividad.

- Los propietarios no residentes ya están ingresando a tu distrito. ¿Cómo está funcionando esa medida? ¿Hay alguna modificación al respecto a partir de noviembre?

Tomamos la decisión de empezar a tomar un registro a fines de septiembre y la primera semana de octubre comenzamos a permitir el ingreso de propietarios que vinieron a hacer una estadía prolongada o a vivir. Ahora comienza el registro de permisos por 72 horas y en los próximos días ya van a empezar a ingresar los propietarios por cortos periodos de tiempo donde tienen que cumplir aislamiento. Desde el municipio les facilitamos lo que tenga que ver con delivery o lo que haga falta.

A partir del primero de noviembre lo que se modifica es la aplicación que tienen que usar. Hoy es una local y a partir del mes próximo, "Cuidar Verano".

- Algunos propietarios no residentes se fueron a vivir ¿Eso tiene que ver con la pandemia o es normal para esa época del año?

Es común que la gente que ha vacacionado toda su vida en Miramar después decida en algún momento venir a radicarse. El contexto de pandemia ha forzado esa decisión de muchas personas, mayormente de Capital Federal, que han estado siete meses en un departamento y con muchas restricciones para las actividades que podían desarrollar cuando acá tuvimos una cuarentena estricta al comienzo pero después pudimos disfrutar de los beneficios de la fase 5 y cuando se pasó a la cuatro fue más flexible. Se vive en una cuasi normalidad. En estos días hemos decidido restringir la circulación en la noche para atacar el tema de reuniones sociales que es lo que está generando la progresión de casos en nuestro distrito.

- A partir de diciembre pueden ingresar los turistas y la temporada de verano se extiende hasta abril de 2021. Los visitantes ¿pueden ir un fin de semana? ¿Hay límite mínimo o máximo de días?

Eso lo estamos terminando de definir. La verdad que los criterios de los sanitaristas de Provincia o Nación lo que establecen es favorecer las estadías prolongadas. No hay un numero definido pero estamos pensando en un mínimo para lo que son casas y departamento de 14 días y para los hoteles reducirlo a siete días para evitar el recambio y la estadía de fin de semana que es lo que hace que los destinos se saturen y exponen a residentes y turistas a riesgos de contagio muy altos.

- También se anunció la aplicación "Cuidar Verano" donde los pasajeros van a tener que ingresar sus datos, tiempo y lugar de estadia. ¿Es obligatorio para ingresar a General Alvarado?

Va a ser obligatorio para ingresar. Así lo ha establecido el Gobernador y nos genera un marco de mucha responsabilidad para los municipios que vamos a trabajar en las autorizaciones pero también nos permite controlar la afluencia turística e ir monitoreándola cada día con respecto al tema de los ingresos, la cuestión epidemiológica y la capacidad de respuesta sanitaria que tenemos. La prioridad es que nuestro sistema sanitario no colapse.

- Vos dijiste que puede servir para controlar la afluencia turística. ¿Puede haber un tope de ingresantes al municipio?

No, no va a haber un tope sino un control con respecto a cómo está la situación epidemiológica y la cantidad de solicitudes que existan en ese momento. El panorama se presenta incierto porque hemos visto que las casa quinta alrededor de Capital están todas alquiladas y estamos viendo que va a ser una temporada de propietarios no residentes más un extra de turista que nos vengan a visitar. Todos están calculando un rango del 30 al 35% de lo que fue la temporada anterior.

La gente sabe que va a transitar una temporada de riesgo. Se está trabajando para establecer un buen sistema de diagnóstico, vigilancia epidemiológica y facilitar el regreso a sus casas para que aquella unidad familiar que algún integrante de positivo pueda volver a su lugar de origen. Entonces si uno va a un destino donde eventualmente puede contagiarse y tiene que interrumpir sus vacaciones sin derecho a reclamar el rembolso de la reserva, desmotiva a las personas a tomarse vacaciones y es posible que exploren otras opciones.

- Qué la temporada se extienda del diciembre hasta abril ¿compensa ese 30% o 35% de ocupación que esperan?

Es probable pero de todas maneras el desafío de esta temporada es ver como evitamos la concentración turística de enero. A través de un proceso de permisos creemos que se puede lograr. No vamos a poder evitar que haya mayor concentración ese mes pero si poder normalizar la curva de ingresos de los turistas. Después hay factores que influyen, atenúan o incentivan esta posición. Trabajar con el privado y que haya promociones para que sea un buen negocio venir en diciembre, seria bien recibido. Después hay cuestiones que se están analizando, como el regreso a clases en febrero, lo cual generaría todo lo contrario, que se concentre en enero la visita del turista.

Se está previendo el turismo para los grupos de riesgo para marzo o abril que es cuando cae la demanda. Son todas variables que se van ajustando y van en línea con tener una temporada más extendida.

- Está confirmado que los teatros, cines y casinos no van a funcionar en lugares cerrados. Pinamar ya aseguro espectáculos al aire libre, incluso en los bosques. ¿Ustedes están pensado algo similar o todavía no está definido?

Estamos trabajando al respecto. En términos de teatros, cines y casinos está previsto que no puedan desarrollarse en espacios cerrados. Ayer hablamos con la gerenta del cine para explorar algunas otras alternativas que permitan la difusión de la cultura, en especial contenidos de cine argentino, en espacios al aire libre y de qué manera se puede monetizar sabiendo que si es un espacio público es de acceso libre y gratuito. Nosotros tenemos un anfiteatro muy importante que es un espacio al cual se está apostando con foods trucks, espectáculos musicales. Creo que es un buen lugar para llevar el teatro y cine.

- Los campings, en principio, no van a poder funcionar esta temporada. El argumento que dio Provincia es que por el uso compartido de baños y duchas puede ser un foco de contagios. Ahora, los campings de Villa Gesell dicen que pasa más gente al baño en un restaurante del centro que en sus establecimientos y podían poner una persona limpiando constantemente. ¿Hay alternativa para ese rubro que trabaja fundamentalmente en verano?

Lo que se plantean con respecto a los campings es una decisión que tomó la Provincia de acuerdo a los criterios del uso de espacios compartidos. Lógicamente los rubros afectados van a someterlo a discusión y ahí se verá si hay alguna flexibilización o protocolo que permita la actividad. Actualmente la decisión es esa y los criterios se pueden discutir mientras se aplican. Aún no nos hemos reunido con ese sector en nuestro distrito. Entendemos que las cabañas y bungalows con baño privado van a poder funcionar y lo que se limita es el uso de las carpas. Se ha tomado esa definición y, por supuesto, vamos a respetarla pero eso no quita que pongamos la cabeza en ver cómo podemos dar una respuesta y soluciones a este sector que también es una parte importante de la propuesta hotelera de la zona.

- ¿Cómo tomo el sector hotelero la prohibición del uso del aire acondicionado?

Recién estamos difundiendo todo lo que tiene que ver con favorecer la ventilación natural o mecánica a través de ventiladores y restringir el uso de aire acondicionado. Esto tiene que ver con un tema de la recirculación del aire en contextos cerrados. Creemos que es un buen criterio y esperamos que el sector lo implemente porque hace a la salud de todos.

- En cuanto al acceso a la playa en General Alvarado ¿Qué protocolo hay que seguir? ¿Hay límites de capacidad?

Se ha trabajado en protocolos con los balnearios pero aún falta el de Provincia con respecto al uso del espacio público de playas. Una vez que este esa generalidad haremos intervención sobre los detalles particulares de lo local.