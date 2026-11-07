El Senado bonaerense avanzó con un proyecto de ley que busca prohibir la circulación de vehículos motorizados en las playas y los médanos de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa alcanza a autos, motos, cuatriciclos y UTV, y establece restricciones para preservar la seguridad de los visitantes y el ambiente natural.

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La propuesta fue presentada por los senadores Sergio Vargas y Carlos Kikuchi, integrantes del bloque Unión y Libertad, durante la quinta sesión ordinaria del año. El objetivo es establecer reglas claras para impedir que estos vehículos circulen por sectores destinados al esparcimiento y las actividades recreativas.

El proyecto contempla excepciones únicamente para situaciones de emergencia, tareas de seguridad y prestación de servicios públicos.

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Los accidentes que impulsaron la iniciativa

La presentación legislativa se produce luego de distintos episodios graves registrados en destinos turísticos de la Costa Atlántica, donde el uso de vehículos todoterreno en zonas de médanos volvió a generar preocupación.

Uno de los casos más impactantes ocurrió en enero, en La Frontera de Pinamar. Allí, un UTV colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok y un niño de ocho años que viajaba en el vehículo todoterreno sufrió heridas de gravedad.

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Otro episodio tuvo lugar en Villa Gesell, donde un joven de 27 años resultó gravemente herido después de volcar con un cuatriciclo en una zona de médanos. Debido a la gravedad de las lesiones, debió ser trasladado a un hospital de La Plata, donde permaneció internado durante varios meses.

Los legisladores señalaron que la circulación de vehículos en espacios compartidos por peatones, familias y turistas representa un riesgo permanente, especialmente durante los meses de mayor concurrencia.

Advierten por el daño ambiental en las zonas costeras

La iniciativa no se limita a la prevención de accidentes. También incorpora argumentos vinculados con la protección ambiental y el deterioro que provoca el tránsito motorizado sobre los médanos.

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Según los fundamentos del proyecto, el paso constante de vehículos contribuye a acelerar los procesos de erosión, perjudica la vegetación autóctona y afecta los hábitats de la fauna nativa.

Además, los legisladores advirtieron que estas alteraciones pueden comprometer el equilibrio natural de los ambientes costeros, que cumplen una función importante como barrera de protección frente a fenómenos climáticos extremos.

"Produce un daño ambiental profundo y muchas veces irreversible. Las playas son espacios de recreación, no corredores viales", sostuvieron Vargas y Kikuchi.

Qué vehículos quedarían alcanzados por la prohibición

De aprobarse la iniciativa, las restricciones comprenderían:

Automóviles: no podrían circular por playas y médanos.

Motocicletas: quedarían incluidas en la prohibición.

Cuatriciclos: se restringiría su utilización en sectores recreativos.

UTV: tampoco podrían transitar por esos espacios.

Las únicas excepciones previstas serían para vehículos afectados a emergencias, seguridad o servicios públicos.

El avance del proyecto vuelve a poner en discusión el uso de vehículos todoterreno en los principales destinos turísticos bonaerenses, especialmente durante el verano, cuando miles de personas comparten las playas con quienes practican actividades motorizadas.

La iniciativa busca modificar esa convivencia y priorizar la seguridad de los visitantes y la preservación de uno de los principales recursos naturales y turísticos de la provincia.