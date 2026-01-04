El primer fin de semana del año en Mar del Plata trajo una combinación inusual de frío, ráfagas de hasta 80 km/h y una sudestada que empujó el mar hasta la línea de las carpas de varios balnearios, según registros y videos de turistas y vecinos. No se reportaron heridos ni evacuados, pero sí daños leves en espacios públicos y privados.

Este sábado la gente caminó abrigada por la costa, con temperaturas bajas y viento que redujo la sensación térmica. La situación generó inquietud entre comerciantes y operadores del turismo, que ven cómo el clima influye en el arranque de la temporada en toda la costa de la provincia de Buenos Aires.

MAR DEL PLATA ARRANCÓ EL AÑO CON FRÍO, FUERTE VIENTO Y UNA CRECIDA DEL MAR



El primer fin de semana de 2026 tuvo temperaturas de menos de 15 grados, ráfagas de hasta 80 km/h y una sudestada que llevó el agua hasta la línea de carpas en varios balnearios, sin dejar víctimas ni… pic.twitter.com/sXIdQJJfRE — Clarín (@clarincom) January 4, 2026

Domingo con más calor y menos viento

Para este domingo en Mar del Plata, el pronóstico indica un ascenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado, con máximas que podrían rondar los 22 °C y mínima de alrededor de 13 °C, aunque seguirá con viento del suroeste, según proyecciones del tiempo extendido informado por Meteored Argentina.

La crecida del mar borró el espacio público y provocó destrozos en los balnearios.

🎥 @dronmardelplata pic.twitter.com/12g3yWDrMc — 10Noticias (@10noticiasmdq) January 4, 2026

La mejora climática llega después de una jornada de viento intenso y frío, y abre una chance para que turistas y bonaerenses que eligieron la ciudad costera puedan aprovechar más actividades al aire libre este domingo.

A la vez, el pronóstico general para la primera parte de enero proyecta temperaturas más elevadas conforme avance la semana, con máximas que podrían superar los 25 °C, típico del verano en la región

