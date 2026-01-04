Verano en la Provincia: el año empezó con frío y viento en Mar del Plata, aunque el clima mejora este domingo
Frío, viento fuerte y crecida del mar marcaron el inicio de la temporada en la costa bonaerense. Para este domingo se espera una leve mejora del clima, con más temperatura y cielo parcialmente nublado.
El primer fin de semana del año en Mar del Plata trajo una combinación inusual de frío, ráfagas de hasta 80 km/h y una sudestada que empujó el mar hasta la línea de las carpas de varios balnearios, según registros y videos de turistas y vecinos. No se reportaron heridos ni evacuados, pero sí daños leves en espacios públicos y privados.
Este sábado la gente caminó abrigada por la costa, con temperaturas bajas y viento que redujo la sensación térmica. La situación generó inquietud entre comerciantes y operadores del turismo, que ven cómo el clima influye en el arranque de la temporada en toda la costa de la provincia de Buenos Aires.
Domingo con más calor y menos viento
Para este domingo en Mar del Plata, el pronóstico indica un ascenso de la temperatura y cielo parcialmente nublado, con máximas que podrían rondar los 22 °C y mínima de alrededor de 13 °C, aunque seguirá con viento del suroeste, según proyecciones del tiempo extendido informado por Meteored Argentina.
La mejora climática llega después de una jornada de viento intenso y frío, y abre una chance para que turistas y bonaerenses que eligieron la ciudad costera puedan aprovechar más actividades al aire libre este domingo.
A la vez, el pronóstico general para la primera parte de enero proyecta temperaturas más elevadas conforme avance la semana, con máximas que podrían superar los 25 °C, típico del verano en la región
