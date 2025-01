La temporada transita los primeros días de enero con números de ocupación hotelera que no terminan de conformar a los prestadores turísticos. Necochea tuvo un pico de visitantes a fines de diciembre por el recital de La Renga.

Puede interesarte

El titular de turismo local Matías Sierra dijo que están “casi con un 72 o 73 por ciento de ocupación”. La mayoría de los turistas son de Buenos Aires y Capital Federal.

Con respecto a la competencia con Brasil, Sierra, consideró:

“Creo que el que se fue a Brasil, me parece que se ha ido toda la vida, lo va a seguir haciendo, quizá por algún año no, algún año sí, pero no sé si influye tampoco”.

En relación a los precios que ofrece Necochea, detalló que los hospedajes “arrancan en los 60.000, 65.000 pesos, la habitación doble, ahora en temporada. Y después con respecto a la gastronomía, se caracteriza mucho por todo lo que tenga que ver con los mariscos, pescados, y hay mucha variedad. Si uno va a comer una pizzería, le pide un almuerzo en una pizza y dos gaseosas, estamos hablando casi de 18.000 pesos, 17.000 pesos”.