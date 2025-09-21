Con la temporada de verano 2025/2026 en el horizonte, Necochea y Quequén ya comienzan a mostrar sus primeras referencias de precios en alojamiento y servicios de playa. Los aumentos rondan el 30% respecto al año pasado, en línea con la inflación interanual, y abarcan desde hoteles y casas hasta departamentos y balnearios con carpas y sombrillas.

Según informó el medio local Ecos Diarios, en el caso de los departamentos, un ambiente para dos personas se ofrece desde los $55.000 por día, mientras que los de dos ambientes para cuatro personas parten de los $70.000 diarios. Para quienes buscan mayor espacio, los de tres ambientes con capacidad para cinco personas tienen un costo base de $90.000 por jornada.

Las casas también figuran entre las opciones más buscadas por las familias y grupos grandes. Una unidad de dos ambientes para cuatro personas arranca en $90.000 diarios, mientras que una propiedad con dos dormitorios para seis personas alcanza los $130.000 por día. Para grupos más numerosos, las casas de tres ambientes con capacidad para seis personas parten de $140.000 diarios.

En todos los casos, los valores corresponden a la próxima temporada y no incluyen ropa de blanco ni desayuno, salvo en aquellos alojamientos que lo especifican.

