El mercado de alquileres temporarios en la Costa Atlántica comenzó a moverse de cara a la próxima temporada de verano. Aunque todavía faltan algunos meses para el período de mayor demanda, las consultas y primeras intenciones de reserva ya se hicieron notar, especialmente en Pinamar y Cariló.

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En este escenario, el operador inmobiliario Mariano Damiani analizó las perspectivas para los próximos meses y destacó la importancia de establecer valores acordes con la realidad del mercado para evitar una caída en la ocupación.

Según explicó Damiani, las consultas para el verano comenzaron entre junio y agosto, con turistas que ya empezaron a organizar sus vacaciones y evaluar distintas alternativas.

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El operador señaló que, frente a las dudas que existen sobre el comportamiento de la próxima temporada en distintos destinos, el resultado no estará garantizado y dependerá en buena medida de la política de precios que adopten los propietarios.

Pinamar cuenta con una amplia oferta de inmuebles y mantiene una demanda especialmente fuerte durante enero. Por eso, consideró que ajustar los valores a las condiciones actuales será determinante para alcanzar buenos niveles de ocupación.

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Advierten por aumentos excesivos

Uno de los principales puntos planteados por Damiani estuvo relacionado con los precios de los alquileres, particularmente aquellos establecidos en dólares.

Según publico Pinamardiario.com.ar, el especialista mencionó la situación económica general y el encarecimiento de la Argentina en moneda extranjera como factores que deben ser contemplados a la hora de definir las tarifas.

En ese sentido, recomendó no esperar posibles aumentos de último momento para establecer los valores. Postergar las decisiones o fijar precios fuera de mercado podría hacer que los turistas elijan otros destinos con opciones más convenientes.

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Para Damiani, los incrementos para la próxima temporada no deberían superar el 10% respecto del verano anterior.

La advertencia apunta especialmente a quienes proyecten subas considerablemente mayores. Según explicó, un propietario que pretenda aplicar aumentos cercanos al 30% podría encontrarse con dificultades para conseguir inquilinos, debido a la competencia y a la cantidad de alternativas disponibles.