El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, anticipó una temporada de verano 2026 con mejores perspectivas que la anterior, impulsada por altos niveles de reservas hoteleras y una recuperación sostenida del turismo en la ciudad balnearia.

En diálogo con Pinamar24, Ibarguren destacó que “ya en los primeros días de noviembre observamos muy buenas reservas, incluso para enero de 2026, lo cual nos llena de expectativa”. Según explicó, los principales prestadores turísticos ajustaron tarifas en torno al 20% respecto del verano pasado, aunque acompañan los incrementos con promociones, descuentos por reserva anticipada y beneficios con tarjetas.

“Creemos que será una temporada mejor que la anterior, con más movimiento, mayor recuperación del turismo y un impacto positivo en toda la economía local”, afirmó el jefe comunal.

Desde el municipio, Ibarguren remarcó que se trabaja junto al sector privado para garantizar que Pinamar mantenga su perfil de destino ordenado, atractivo y competitivo, combinando su oferta de playas, naturaleza, gastronomía y eventos culturales con servicios de calidad y una infraestructura en crecimiento.

