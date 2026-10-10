Con la próxima temporada de verano cada vez más cerca, los balnearios comenzaron a definir sus tarifas y prepararse para recibir a los turistas. Según estimaciones de integrantes de la Cámara de Concesionarios de Playa local, el alquiler de carpas tendrá un aumento cercano al 25% en comparación con el verano pasado.

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De acuerdo con los valores preliminares, alquilar una carpa durante una quincena costará entre $700.000 y $850.000, mientras que la tarifa mensual oscilará entre $1.000.000 y $1.300.000.

Los precios son estimativos y pueden variar según el balneario, la ubicación y las prestaciones que ofrezca cada establecimiento. Las diferencias entre los servicios y las características de las instalaciones también inciden en el costo final.

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Cuánto costará alquilar una carpa en el verano

Las tarifas proyectadas reflejan el incremento que los concesionarios prevén aplicar para afrontar la nueva temporada. Si bien los valores definitivos dependerán de cada prestador, las primeras referencias permiten dimensionar cuánto deberán destinar las familias al alquiler de sombra durante sus vacaciones.

Carpa por quincena: entre $700.000 y $850.000.

Carpa por mes: entre $1.000.000 y $1.300.000.

Aumento estimado: alrededor del 25% respecto de la temporada anterior.

Los concesionarios señalan que no todos los balnearios ofrecen las mismas comodidades ni tienen tarifas equivalentes. Por ese motivo, los valores pueden presentar diferencias de acuerdo con las características de cada complejo.

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La competencia con otros destinos de la Costa Atlántica

El costo del alquiler de carpas también se analiza en relación con los precios de otros centros turísticos de la costa bonaerense, como Mar del Plata y Pinamar.

Desde el sector consideran que, más allá de las diferencias en infraestructura y servicios, el alquiler de sombra representa un gasto importante para quienes veranean en la Costa Atlántica.

En un contexto económico que condiciona el presupuesto de las familias, los balnearios deben encontrar un equilibrio entre la actualización de sus tarifas y la capacidad de los turistas para afrontar los gastos de las vacaciones.

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Menos quincenas y más escapadas de fin de semana

Además de definir los precios, los concesionarios observan cambios en los hábitos de consumo de los turistas. Si bien esperan mantener a una parte de los clientes habituales que renuevan su carpa cada verano, también prevén que una porción del público opte por modalidades de contratación más cortas.

En ese escenario, los alquileres por dos o tres días y las reservas para los fines de semana podrían ganar protagonismo frente a las contrataciones por quincena o por mes.

La tendencia responde a la necesidad de ajustar el gasto y aprovechar estadías más breves, sin renunciar por completo a los servicios de playa.

Con la temporada cada vez más cerca, los balnearios se preparan para un verano en el que los precios, la duración de las estadías y la demanda serán factores centrales para el desarrollo de la actividad turística.