El costo de viajar en auto desde Junín hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incrementó de manera significativa y ya supera los $100 mil para un recorrido de ida y vuelta. Así lo reveló un informe del medio Diario Democracia, que analizó el impacto de la suba del combustible y la actualización de las tarifas de peajes en lo que va de 2026.

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Según el relevamiento, el combustible representa el principal componente del gasto. A fines de marzo, la nafta súper en Junín alcanzó los $2.037 por litro, mientras que la premium trepó a $2.225. Para un vehículo promedio, con un consumo estimado de 20 litros por tramo, el costo de ronda los $40.740 con súper y asciende a $44.500 con combustible premium.

El aumento también se refleja en la comparación interanual. En abril de 2025, llenar un tanque de 50 litros con nafta premium costaba $78.200, mientras que actualmente demanda más de $111.000, lo que implica una suba del 42% en apenas un año.

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A este escenario se suman los peajes, que registraron fuertes incrementos desde marzo, especialmente en los accesos a la Capital. En la Ruta 7, a la altura de Villa Espil, la tarifa es de $1.500 para vehículos livianos. Sin embargo, los mayores costos se concentran en el Acceso Oeste, donde los valores pueden alcanzar los $2.400 en hora pico para quienes pagan de forma manual.

En contraste, los usuarios del sistema TelePASE acceden a tarifas reducidas, con valores cercanos a los $1.192 en horarios de mayor congestión. Al ingresar a la ciudad por la Autopista Perito Moreno, el costo también varía según la modalidad de pago y el horario.

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De esta manera, el costo total del viaje presenta diferencias según el método de pago. Un conductor con TelePASE puede gastar alrededor de $99.300 en total, mientras que quienes abonan manualmente superan los $102.000, sin contar estacionamiento en Capital Federal, que puede sumar otros $25.000.

El informe de Diario Democracia también destaca la variación histórica. En 2023, realizar el mismo trayecto demandaba unos $10.400, lo que implica un incremento cercano al 900% en apenas tres años.

Este escenario comenzó a modificar los hábitos de los conductores. Por un lado, se observa una migración hacia combustibles más económicos como la nafta súper. Por otro, crece la adopción de sistemas automáticos de peaje para reducir costos.

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En paralelo, el aumento del gasto en el auto particular mejora la competitividad del transporte público. En ese sentido, el tren se mantiene como la opción más accesible, con pasajes que rondan los $12.000, muy por debajo del costo de viajar en vehículo propio.