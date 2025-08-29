Un marplatense de 45 años, identificado como Lucas H., sufrió fracturas y cortes tras protagonizar un accidente con su Ford Falcon verde Futura 1972 en la Ruta 11, a la altura de Mar de Cobo, mientras regresaba a su ciudad luego de cumplir un sueño: adquirir un auto de colección que había buscado durante años.

Según informaron medios locales como 0223, Lucas viajó más de 190 kilómetros hasta Mar del Tuyú para cerrar la compra del Falcon, un modelo con 122 mil kilómetros recorridos, que se encontraba en venta por 10 mil dólares.

La alegría del coleccionista duró apenas unos minutos. Cerca de las 16.00 del lunes, el Falcon impactó de frente contra un poste de alumbrado en la rotonda de acceso a Mar de Cobo, kilómetro 487 de la traza. Fuentes policiales indicaron que el conductor podría haber perdido el control tras pisar una mancha de gasoil, aunque la investigación oficial sigue en curso.

De acuerdo a lo que publicó Infobae, en el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de Vivoratá, Bomberos, Defensa Civil de Mar Chiquita y personal de Aubasa, quienes realizaron tareas de prevención y retiraron los restos del vehículo.

Tras el accidente, Lucas utilizó su cuenta de Facebook para comunicar su estado: “Para todos los que han llamado y se están preocupando, estoy vivo, con golpes, fracturas y cortes. Recién lo compraba, un auto que quise hace años. Los golpes de la vida, estoy internado en Vidal. Gracias a Dios hoy contándola con ustedes…”.

Más tarde, el hombre expresó que no dará lugar a “comentarios absurdos” y que su foco estará en recuperarse y restaurar su Falcon. También se mostró indignado por los mensajes irónicos: “Sin preguntar por el conductor o la familia, (un accidente) que puede ser un deceso por semejante golpe. Es increíble las cosas que pude leer”.

Como se aprecia en las imágenes, el Falcon quedó casi totalmente destruido, con el poste impactando en el sector derecho, dañando ambas puertas y el techo.