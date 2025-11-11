La última noche en el camping

Según la investigación, Débora y su pareja habían llegado el fin de semana al camping del Parque Miguel Lillo. Testigos escucharon una fuerte discusión y gritos durante la madrugada del sábado, pero a la mañana solo el hombre fue visto saliendo del lugar.

Horas después, personal de la Policía bonaerense y la Prefectura Naval Argentina halló ropa con manchas de sangre y objetos de la mujer en la zona de rastrillaje.

El fiscal Walter Pierrestegui, titular de la UFI N°10 de Necochea, especializada en violencia de género, recaratuló la causa como “femicidio” y pidió la detención de Gutiérrez, que fue avalada por la jueza de Garantías Aída Lhez.

El acusado, también oriundo de Villa Cacique-Barker, fue apresado el domingo al mediodía cuando caminaba cerca de la Terminal de Ómnibus.

Un mensaje que encendió las alarmas

Antes de desaparecer, Débora se había comunicado con su hija a través de una red social, donde le contó que su pareja la había golpeado.

Esa denuncia fue clave para la investigación. Según confirmaron fuentes judiciales, la jueza Lhez consideró ese mensaje como prueba determinante al dictar la detención del sospechoso.

Al ser revisado por un médico forense, el hombre presentaba lesiones compatibles con maniobras de defensa, pero se negó a declarar ante la fiscalía.

“No sabemos nada de ella desde el sábado”

En diálogo con Ecos Diarios, Natanael, hermano de Débora, contó que la familia no tiene noticias desde el fin de semana. “Yo hablé con ella en la semana y después me avisaron que había desaparecido. Ahí me enteré que había ido a Necochea”, dijo con angustia.

Los familiares viajaron desde Barker, Benito Juárez, para acompañar los rastrillajes, que incluyen drones, canes y más de 80 efectivos desplegados en la zona del parque, la playa y Quequén.

Un caso que recuerda otro femicidio en Necochea

El hecho ocurre a casi un año del crimen de Magalí Vera (34), otro caso de femicidio que conmocionó a Necochea. En esa causa, la autopsia confirmó que la víctima había sido golpeada antes de que el vehículo en que viajaba con su pareja cayera al río Quequén.