por Christian Thomsen Hall

¿En Chacabuco cómo están pasando este momento del país, con los problemas económicos y los cambios en el Gobierno?

Lo estamos viviendo con mucha preocupación. Hay mucha incertidumbre por la puja de poder dentro del gobierno nacional entre la vicepresidenta y el presidente. Y en medio de esas discusiones queda la gente. Muchos comerciantes no tienen lista de precios en distintos rubros, la falta de gasoil, la inflación, el dólar que se dispara. Todo eso hace que estemos viviendo momentos muy difíciles que repercuten en nuestro municipio. Y el Intendente siempre es el primer mostrador del contacto con la gente. Ahora estamos muy preocupados y bregamos porque el presidente pueda terminar su mandato, como corresponde. Eso hoy es muy importante.

¿Cómo se vivió en tu ciudad todo lo que ocurrió en torno a la designación de Batakis como ministra de Economía?

En nuestra ciudad la gente estuvo en vilo todo el fin de semana esperando a ver qué pasaba en el Ministerio de Economía y qué rumbo tomaba nuestro país. Y la verdad es que todavía no lo sabemos porque sigue habiendo bastante incertidumbre. La realidad es que la gente no llega a fin de mes. Y la macroeconomía, aunque parezca lejana, impacta en el día a día de Chacabuco. Porque el panadero no sabe cuánto le va a costar la bolsa de harina; el de la casa de electrodomésticos no puede vender porque el proveedor no le pasa lista de precios; y el que vende hierro debe remarcar los precios todos los días. Es una situación que nos hace recordar al 2001 o a la hiperinflación.

¿Qué expectativa tenés sobre la nueva ministra de Economía? ¿Pensás que puede ayudar a mejorar la situación actual del país?

Cuando en 2015 nosotros asumimos en la Provincia de Buenos Aires en la caja no había dinero ni para pagar los sueldos. La administración de Batakis durante el gobierno de Scioli fue muy deficiente. Esperemos que eso no se repita ahora a nivel nacional. Nosotros queremos que a la ministra y al presidente les vaya bien, porque de esa forma les irá bien a todos los argentinos. Pero hay un axioma que dice que cada vez que se va un ministro del kirchnerismo, el que viene es peor. Lamentablemente, los argentinos hemos perdido hasta la posibilidad de tener esperanza. Y si te ponés a hablar con los vecinos, todos coinciden en que mañana vamos a estar peor que hoy.

¿Qué opinás de este enfrentamiento entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿Cómo lo ven ustedes desde el interior?

El presidente ha quedado muy solo y muy debilitado en medio de esta lucha con la vicepresidenta, que es muy fuerte. Ella sabe lo que quiere y no se corre ni un milímetro de sus objetivos, pase lo que pase. No importa si tiene que debilitar al presidente o inducirlo a cambiar funcionarios de su gabinete, si hay que hacerlo lo hace. Alberto, más que una mesa chica, tiene una mesa ratona, con 3 o 4 personas de confianza. Con miras al 2023, saben que van a perder, por eso van a enfocar todo a quedarse con la Provincia de Buenos Aires. Por eso también la estrategia de poner a Batakis, que es del palo de Scioli, para que en este tiempo que queda fortalezca a la Provincia.

¿Cómo es tu relación con Nación y Provincia? Sabemos que hace tiempo reclamás por viviendas y patrulleros que no llegan...

Nosotros venimos con buena relación con Nación y Provincia. No obstante, tenemos un plan de viviendas paralizado y hay 132 familias que están esperando que eso se resuelva. En Chacabuco, al igual que en todo el país, tenemos un déficit habitacional importante debido a la inflación y la ley de alquileres. En materia de seguridad, el subsecretario del Ministerio se reunió con nosotros y pronto van a llegar siete patrulleros a la ciudad, que se van a sumar a nuestro plan municipal que también incluye cámaras y alarmas. Si bien hay cosas por resolver, en esto tengo que ser sincero: cada vez que necesitamos algo y llamamos, nos atienden y nos escuchan.

Julán Domínguez fue Intendente de Chacabuco en los '90 y ahora es ministro de Agricultura. ¿Tenés contacto con él pese a ser del FdT?

Uno como Intendente quiere que a los hijos de Chacabuco les vaya bien. Y si bien con Julián no compartimos la misma ideología ni el mismo partido político, uno siempre desea que le vaya bien. Él es un dirigente que ocupó muchos cargos importantes. Ahora, como ministro de Agricultura, los chacabuquenses queremos que le vaya bien. De hecho, con Vialidad estamos trabajando para pavimentar un acceso muy importante de nuestra ciudad y él nos está ayudando mucho con eso. Siempre está bueno que un funcionario pueda hacer cosas por nuestra ciudad y en este caso, Julián Domínguez siempre está dispuesto a dialogar y a acompañar en situaciones que lo requieran.

Como referente de la UCR que sos, ¿cómo está la interna dentro de Juntos? ¿Dónde está parado el radicalismo hoy?

El radicalismo nacional, con la figura de Gerardo Morales, tiene una impronta muy importante. Y con él, los radicales hemos recuperado la sensación de que podemos volver a ser Gobierno. En momentos donde la gente descree de la política, vos vas a la provincia de Jujuy y te encontrás con un gobernador que está metido en la verdadera agenda, la que importa, que es la agenda de los vecinos. Y podés ver que hay una persona que sí le resuelve los problemas a la gente. Para nosotros, esa imagen del presidente del partido a nivel nacional es importante porque demuestra que hay otro camino, hay políticos que sí le resuelven los problemas a la gente.

¿Y en territorio bonaerense cómo la ves a la UCR? ¿Ya tenés un candidato definido para el 2023?

A nivel provincial, en este proceso iniciado en su momento por Daniel Salvador y que ahora continúa Maxi Abad como presidente de la UCR bonaerense, Facundo Manes llega como una bocanada de aire fresco. Justo en estos momentos donde hay mucho descreimiento en los políticos. Facundo salió de su zona de confort para trabajar en política y en la última elección, dentro del espacio Juntos, sacó el 40% de los votos. Estamos en una posición totalmente distinta a la del 2015. El radicalismo, a través de la fundación Poder con Alejandra Lordén, está formando equipos de trabajo porque queremos candidatos a presidente y gobernador que sean radicales.

¿Los radicales están expectantes de la interna del PRO, con estas dos posturas bien definidas entre Macri y Larreta?

Nosotros somos muy respetuosos de las internas del PRO. El candidato que los represente en las elecciones presidenciales es algo que tienen que decidir ellos. Es legítimo que tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta quieran ser presidente. Los afiliados del PRO elegirán quién será el representante de esa fuerza y nosotros desde la UCR lo vamos a respetar. La realidad es que en el radicalismo no tenemos preferencia ni por Macri ni por Larreta porque estamos muy enfocados en trabajar intensamente hacia adentro del radicalismo de cara al año que viene, siempre dentro del espacio Juntos. Pero te reitero, somos muy respetuosos de las decisiones que tome el PRO.