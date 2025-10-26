La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, emitió su voto este domingo por la mañana en el Colegio Patris, ubicado en la localidad de City Bell, en la ciudad de La Plata, en el marco de las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país.

Tras sufragar, la legisladora destacó la relevancia de la jornada electoral tanto para la provincia como para el conjunto del país. “Es una elección sumamente importante para la provincia de Buenos Aires y para toda la Argentina. Tenemos mucha confianza en que el pueblo de la provincia se exprese, porque elijas lo que elijas hoy fortalecemos la democracia”, afirmó Tolosa Paz.

Además, resaltó el clima de compromiso ciudadano y el correcto desarrollo del proceso electoral: “Se ve un enorme compromiso de la ciudadanía, de los fiscales y de los presidentes de mesa que están garantizando una jornada transparente y en paz”, señaló ante la prensa.

La diputada permanecerá en La Plata durante la jornada, acompañando el desarrollo de los comicios en distintos establecimientos antes de dirigirse al búnker de su espacio político para seguir el escrutinio.

