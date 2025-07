La vicepresidenta Victoria Villarruel le respondió con dureza al presidente Javier Milei tras ser acusada de "traidora" por la aprobación de la moratoria en el Senado. En medio de la interna libertaria, apuntó contra los gastos en viajes, la SIDE y la falta de diálogo institucional. "No habla, no saluda, no se comporta adultamente”, disparó.