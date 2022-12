La ex gobernadora cuestionó a Cristina Kirchner quien aseguró que estaba "proscripta" pero María Eugenia Vidal sostuvo que no era así sino que estaba "condenada por defraudación al Estado". Eso provocó la reacción de Cristina Álvarez Rodríguez quien afirmó que "no puede explicar ni los aportantes truchos ni el departamento donde vive".