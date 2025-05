“Una derrota no me define, ni define a toda la gente que está dentro del PRO. Hoy estamos con tantas ganas de seguir peleando como ayer. No puede ser que en 24 horas cambies, si no, no existiría la democracia”, dijo María Eugenia Vidal, tratando de rechazar las versiones que apuntan a un éxodo opositor hacia La Libertad Avanza.

Y al respecto añadió: “Yo soy de Boca porque mi papá me hizo de Boca, y si Boca se va a la B sigo siendo de Boca. No me cambio la camiseta. Creo en mi partido, creo en sus ideas y creo en sus valores”.

La idea de equiparar al PRO con un eventual descenso de un equipo de fútbol no pareció la más favorable ejemplificación. No obstante, Vidal continuó, y se refirió al futuro del titular de su partido: “Los únicos que pueden definir si el momento de (Mauricio) Macri pasó o no, son los que votan, ningún dirigente puede jubilar a otro”.

Además, insistió: “No voy a dejar de pensar lo que pensé toda la vida por un resultado. No me pinto de violeta porque ganó La Libertad Avanza. Porque creo en lo que creo siempre”.