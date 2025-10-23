Así fue el brutal choque e incendio de camiones en ruta 9, altura Campana: Hay al menos tres muertos pic.twitter.com/DwngmX89PI — LaNoticia1.com (@lanoticia1) October 23, 2025

El brutal accidente ocurrió en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 71, cerca del Parque Industrial de Campana.

Ads

Según se ve en las imágenes, uno de los camiones, que era conducido hacia Rosario, perdió el control y se cruzó de carril. Ello hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.

El choque involucró a otros dos automóviles, uno de ellos un utilitario, que quedaron debajo de uno de los camiones. El impacto terminó generando un incendio y dejó como saldo fatal tres fallecidos y dos heridos graves.

Ads

El tránsito fue un caos y el tráfico fue desviado por colectora en carril Rosario-Buenos Aires.

Ads