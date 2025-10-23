Video: Así fue el tremendo choque en ruta 9, altura Campana, que dejó al menos tres muertos
Un camión que circulaba en dirección a Rosario perdió el control, se cruzó de carril y provocó una violenta colisión múltiple.
El brutal accidente ocurrió en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 71, cerca del Parque Industrial de Campana.
Según se ve en las imágenes, uno de los camiones, que era conducido hacia Rosario, perdió el control y se cruzó de carril. Ello hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.
El choque involucró a otros dos automóviles, uno de ellos un utilitario, que quedaron debajo de uno de los camiones. El impacto terminó generando un incendio y dejó como saldo fatal tres fallecidos y dos heridos graves.
El tránsito fue un caos y el tráfico fue desviado por colectora en carril Rosario-Buenos Aires.
