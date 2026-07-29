Familiares y allegados despidieron los restos de Benjamín Lautaro Moralez, conocido como “Pichilo”, el joven de 17 años que murió tras intentar robarle la moto a un policía de la Ciudad de Buenos Aires en un hecho ocurrido sobre la Ruta 8 y calle Chile, en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas.

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La despedida se realizó en el barrio El Ceibo de José C. Paz y estuvo marcada por una caravana de motos hacia el cementerio, banderas, remeras con la imagen del joven y pintadas en distintos sectores de la zona, según informó Diario Efecto.

El homenaje también tuvo una importante repercusión en redes sociales y contó con una numerosa presencia de allegados, de acuerdo con El Primero Noticias, que difundió imágenes del cortejo y los mensajes publicados por conocidos del joven.

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“Mal ahí Pichilo tan buena persona descansá en paz”, compartió un usuario en sus redes (Facebook/@CiudadanosyUniformados movilizados)

El hecho que derivó en la muerte de Moralez ocurrió el domingo 26 de julio, cuando dos motochorros abordaron a un efectivo de la Policía de la Ciudad que circulaba de franco junto a un acompañante en una moto Honda Tornado.

Según informó Infobae, los delincuentes intentaron sustraerle el vehículo y se produjo un intercambio de disparos. El policía respondió con su arma reglamentaria y Moralez cayó herido a pocos metros del lugar. Su cómplice logró escapar y continúa prófugo.

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Así fue el tiroteo donde se le apagó la chispa a un lacroso.



Ocurrió en Los Polvorines, Malvinas Argentinas https://t.co/calRmmEZP1 pic.twitter.com/q1J0bwpYYR — SM Noticias (@SMnoticias) July 26, 2026

Tras el episodio, los investigadores secuestraron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros que estaba en poder del adolescente fallecido. La causa quedó a cargo de la UFI N°18 de Malvinas Argentinas, que investiga el hecho como tentativa de robo y homicidio en el marco de un enfrentamiento armado.