Video: así fue la emotiva despedida para Carlos, colectivero de la línea 146, en su última vuelta antes de jubilarse
Familiares, compañeros de trabajo y pasajeros lo sorprendieron en una parada con globos y bengalas. Su hija publicó los videos en Tik Tok y ya se viralizaron en las redes sociales.
Carlos, el chofer de la línea 146 que recorre desde el Correo Central hasta Ciudadela, se jubiló después de muchos años al volante. Su última vuelta no fue como cualquier otra: familiares, compañeros de trabajo y pasajeros lo sorprendieron en una parada con globos, bengalas y mucho cariño para despedirlo con una gran fiesta.
La emoción se sintió en el aire cuando los pasajeros especiales comenzaron a gritar “¡Última vuelta!” mientras Carlos recibía abrazos y aplausos. Fue un momento cargado de respeto y gratitud por toda una vida dedicada a manejar el colectivo y cuidar a quienes día a día subieron a su unidad.
Esta emotiva escena, que quedó registrada en varios videos que fueron publicados por sus hijos en Tik Tok, es un recordatorio de que el afecto y la admiración por el trabajo bien hecho trascienden más allá de la rutina diaria. Carlos cerró su ciclo con una sonrisa y el corazón lleno, dejando una huella en cada una de las calles recorridas.
