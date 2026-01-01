Un lobo marino que descansaba en la playa de San Bernardo, en el Partido de La Costa, se vio obligado a huir del lugar tras asustarse por los fuegos artificiales lanzados durante los festejos de Año Nuevo. La escena quedó registrada en un video difundido por el Grupo de Rescate de Fauna Silvestre y generó una fuerte indignación en redes sociales.

Desde Rescate Fauna Silvestre explicaron que el animal llevaba al menos dos días en la zona y estaba siendo cuidado y monitoreado por voluntarios. A través de sus redes, el director del grupo, Hugo, expresó su repudio por lo ocurrido y cuestionó la falta de conciencia durante las celebraciones.

El video fue publicado en Facebook y rápidamente se viralizó, especialmente en el grupo San Bernardo Turismo, donde vecinos y turistas manifestaron su enojo. Muchos usuarios apuntaron contra el uso de pirotecnia sonora en la playa y reclamaron mayor presencia del Estado para evitar este tipo de situaciones.

“Es indignante lo que pasó, y todavía falta todo enero y febrero”, escribió una vecina. Otros remarcaron la contradicción social: “Después piden que nadie lo moleste, pero cuando festejan no piensan en el daño que causan”.

Desde el grupo de rescate recordaron que cuando un lobo marino sale a la costa no debe ser molestado, ya que se trata de un comportamiento natural vinculado al descanso. En estos casos, se establece un perímetro de seguridad para proteger al animal y evitar situaciones de estrés que pueden afectar seriamente su salud.

El episodio volvió a poner en debate el impacto de la pirotecnia sonora sobre la fauna silvestre y los animales domésticos, una problemática que se repite cada año en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Vecinos y organizaciones ambientalistas reclaman avanzar hacia regulaciones más estrictas y promover alternativas insonoras para los festejos.