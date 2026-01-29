Un turista sufrió un violento robo mientras caminaba junto a su familia por la avenida José Manuel Estrada y la costa, en Mar del Plata, instantes antes de ingresar a la playa. El hecho ocurrió en un sector con gran presencia de visitantes.

Ads

Según se observa en el video, un joven se acerca a la víctima, la enfrenta y le arranca una cadena de oro. La secuencia dura apenas unos segundos. Tras el robo, el turista intenta perseguir al ladrón, mientras su pareja grita alarmada por la situación.

#Video Las imágenes del robo de Estrada y la costa. pic.twitter.com/V7MKRCsfGg — 0223 (@0223comar) January 28, 2026

La filmación también permite ver la huida del delincuente, que cruza corriendo la avenida Patricio Peralta Ramos y se sube a un Volkswagen Fox gris, donde lo esperaba un cómplice. Ambos se dan a la fuga a toda velocidad.

Ads

Puede interesarte

El hecho fue registrado por una familia que circulaba en un vehículo, que incluso llegó a seguir al auto de los sospechosos durante una cuadra. En el video se escucha cómo uno de los testigos comenta que pensó en interceptarlos, aunque finalmente desistieron por seguridad.

De acuerdo a lo informado por el medio local 0223, hasta el momento no trascendió si hay sospechosos identificados ni detenidos por el robo.

Ads