✈La reacción de los vecinos por los estruendos del avión que aterrizó de emergencia en Ezeiza

💥Las explosiones se escucharon mientras un avión que iba a Madrid regresaba por una falla técnica pic.twitter.com/LscwRYH0ee — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 25, 2026

Un avión de Aerolíneas Argentinas que volaba hacia a Madrid tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después del despegue tras sufrir una falla en uno de sus motores, informó la empresa.

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El vuelo AR1132 había despegado a las 23.52 y presentó inconvenientes mientras sobrevolaba la zona de Ezeiza, por lo que los pilotos decidieron regresar al aeropuerto de origen.

Según la información proporcionada por el sitio especializado FlightRadar24, la aeronave, un Airbus A330-202, permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar a las 00.28.

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“La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y se dirigió a su posición por sus propios medios, sin que fuera necesario activar ningún código de emergencia”, agregaron desde la empresa.

Luego del incidente, el vuelo AR1132 fue reprogramado y Aerolíneas Argentinas dispuso otra aeronave para continuar el viaje hacia Madrid. El nuevo avión, un Airbus A330-243, despegó desde Ezeiza alrededor de las 4:30 de la madrugada, con destino a España.

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De todas formas, personal de Bomberos y del aeropuerto se hicieron presentes en la pista para atender a la emergencia en caso de que ocurriera algún incidente.

En paralelo, vecinos de la zona de Ezeiza y Luis Guillón reportaron en redes sociales haber escuchado fuertes explosiones y estruendos, con temblor de vidrios de ventanas.