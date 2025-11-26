Un grave episodio de violencia se registró en la guardia del Hospital Municipal Saturnino E. Unzué de Rojas, donde una médica de turno fue atacada por una mujer y sus hijos. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y en videos de testigos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según publicó Diario Democracia, la agresión ocurrió durante la noche del sábado, cuando la familia ingresó al sector de emergencias “en un estado alterado”. Allí comenzaron a gritar, increpar a la profesional y, en cuestión de segundos, se abalanzaron sobre ella y la golpearon.

El ataque no terminó allí. Siempre de acuerdo al medio local, madre e hijos desataron un fuerte episodio de vandalismo dentro de la guardia: patearon puertas, rompieron mobiliario y arrojaron distintos elementos, lo que provocó daños en el equipamiento del nosocomio. Las imágenes difundidas muestran el momento en que el joven fuerza accesos y genera destrozos mientras el resto del personal intenta protegerse.

Frente a la situación, desde el hospital solicitaron la presencia de la Policía de Seguridad Comunal, que intervino rápidamente y logró contener a los agresores. La médica debió ser asistida por sus propios compañeros.

El personal de salud expresó su preocupación por la creciente violencia dentro del hospital. Según señalaron en redes sociales, los ataques verbales y físicos “son cada vez más frecuentes” y aseguran que trabajan expuestos a episodios de agresión “todos los días”.

El director del Hospital, Juan Cruz Abril, radicó la denuncia correspondiente por los daños provocados y la situación quedó en manos de la Justicia, que ahora deberá avanzar con las declaraciones del personal, los familiares involucrados y los testigos que presenciaron el hecho.