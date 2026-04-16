Una jornada escolar terminó en caos en la Escuela N°31 del barrio Urquiza, en el partido de José C. Paz, donde se registró una violenta pelea entre madres dentro del establecimiento, que derivó en momentos de tensión, personas heridas y una posterior amenaza de bomba.

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Según trascendió, el conflicto se desató en el patio de la escuela, donde varias mujeres comenzaron a golpearse delante de alumnos y personal docente. La situación escaló rápidamente y algunos estudiantes, incluso hijos de las propias involucradas, intentaron intervenir para separarlas.

De acuerdo a lo que informó el medio local El Primero Noticias , docentes que intentaron frenar la pelea también quedaron en medio de la agresión y recibieron golpes, en un escenario que generó pánico dentro de la institución.

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Cuando la situación parecía controlada, se sumó un nuevo episodio que agravó el cuadro: una amenaza de bomba obligó a evacuar de urgencia el establecimiento. Los alumnos salieron entre gritos, miedo y confusión, mientras se activaba el protocolo correspondiente.

El hecho generó fuerte preocupación en la comunidad educativa y volvió a poner en discusión los niveles de violencia que atraviesan a las escuelas del conurbano bonaerenses, donde situaciones de este tipo ya no aparecen como casos aislados.

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