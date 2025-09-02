Dos referentes libertarios de Pergamino, aunque en partidos diferentes, protagonizaron una fuerte discusión que rápidamente se trasladó a las redes sociales, a pocas horas que termine la campaña electoral bonaerense.

Ads

El hecho ocurrió minutos antes de que Mariano Crespi, candidato a concejal por el Partido Libertario, iniciara una entrevista en un programa político del canal 4.

En ese momento se hizo presente, sin haber sido convocado, Jorge Dib, concejal de La Libertad Avanza en Pergamino, lo que dio inicio a un cruce de acusaciones, reproches y descalificaciones que elevaron la tensión en el lugar.

Ads

La escena fue grabada por el propio Crespi con su teléfono celular y luego difundida en sus redes sociales, lo que amplificó el impacto del episodio en la opinión pública local, informó La Opinión.

Ads