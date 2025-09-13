Video brutal: así fue el ataque a puñaladas de un adolescente a otro a la salida de una escuela en José C. Paz
El hecho quedó registrado en video. La víctima de 17 años está estable en el Hospital Mercante. El agresor, de 15, escapó en la camioneta de su madre.
Un adolescente de 17 años fue apuñalado este viernes a la salida de la Escuela de Educación Secundaria N°17 en José C. Paz y quedó internado en el Hospital Mercante tras ser sometido a una cirugía.
Según informó el medio zonal 2urbanos, el agresor fue identificado como un chico de 15 años que cursa en el mismo colegio. Tras el ataque, se subió a la camioneta de su madre y huyó del lugar.
El hecho quedó registrado en un video viral, donde se ve al agresor con mochila enfrentándose con la víctima en la vereda frente a la escuela, ubicada sobre la avenida José Altube al 4700. En la grabación, se observa cómo el atacante le asesta dos puñaladas en la zona intercostal izquierda mientras un tercer adolescente interviene para separar a ambos.
Romina, la madre de la víctima, relató: “Estaba saliendo de trabajar cuando me llamaron para que fuera urgente a la esquina del colegio porque mi hijo había sido apuñalado por un chico de otro curso menor”. Según su testimonio en Mediodía Noticias, el agresor “ya venía teniendo problemas con mi hijo, incitándolo a pelear, diciéndole cagón. Hoy mi hijo se le acercó para preguntarle qué le pasaba y empezó todo”.
Además, la mujer aseguró que la madre del agresor estaba presente y habría alentado a su hijo a atacar. Sobre el estado de salud del adolescente, aclaró: “Está estable, los médicos dijeron que no tocó ningún órgano vital, gracias a Dios”.
Este caso en José C. Paz se suma a otros incidentes violentos en distintas escuelas del país, como el ocurrido este miércoles en Mendoza, donde una niña de 14 años ingresó armada a un colegio y efectuó varios disparos.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión