La ciudad de Azul vivió un temporal de gran intensidad que dejó serias consecuencias en distintos barrios. Según informaron fuentes oficiales, en pocas horas se registraron 230 milímetros de lluvia, un volumen que generó anegamientos, complicaciones en la circulación y el ingreso de agua en viviendas.

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Vecinos de diferentes zonas comenzaron a compartir imágenes. En San Martín y De las Carretas, se pudo ver cómo el agua avanzó sobre una casa, mientras que en calle Necochea —desde calle 4 hasta Mujica— la situación fue similar. “A casi todos los vecinos se nos entró el agua”, relató un vecino, dando cuenta del nivel de afectación en el sector.

De acuerdo a lo informado por el Municipio, se registraron al menos 25 llamados a Defensa Civil por calles anegadas y viviendas inundadas. Las zonas más complicadas fueron Roca y Maipú, Las Moradas, Villa Suiza y el barrio Bidegain. Aunque no se habilitaron centros de evacuación, ocho familias debieron trasladarse a casas de familiares, algunas con asistencia policial y otras con apoyo de equipos municipales.

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En paralelo, el gobierno local puso en marcha un operativo de drenaje de emergencia. Según detallaron desde la comuna, se utilizó una bomba de alta capacidad —con un caudal de 500 mil litros por hora— para acelerar el escurrimiento del agua, especialmente en el sector del barrio Bidegain.

Según informó el medio local Diario El Tiempo, el impacto del temporal también alcanzó a instituciones de la ciudad. Desde el Club Boca de Azul informaron que el predio deportivo quedó completamente inundado, lo que obligó a suspender todas las actividades. “Nuestro compromiso con el club es inquebrantable y trabajaremos para volver a tener nuestra casa en condiciones”, expresaron desde la entidad.

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Mientras tanto, el intendente Nelson Sombra recorrió las zonas más afectadas para relevar daños y coordinar la asistencia. El operativo se desarrolla con la participación de organismos como el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto de Hidrología de Llanuras, en un trabajo conjunto para monitorear la evolución del fenómeno.