El hecho sucedió este domingo cuando la conductora embistió a un hombre en plena Avenida Vergara, en Hurlingham, lo arrastró sobre el capó y el techo de su camioneta durante varias cuadras, y fue interceptada tras una persecución.

Ocurrió alrededor de las 17:40 horas, en el semáforo de Vergara y Julio Roca, junto a las vías del tren Urquiza, donde la víctima aguardaba la habilitación de paso.

Según el relato de los vecinos, una mujer que manejaba un Volkswagen T-Cross impactó por detrás del vehículo detenido. Tras descender, la conductora intentó evitar el accionar policial y propuso “arreglar el choque” sin intervención de las autoridades.

Cuando el hombre se negó y pidió los papeles del seguro, la mujer subió a la camioneta, puso primera y lo embistió nuevamente. El conductor, en un intento desesperado por no caer bajo las ruedas, se sujetó del capó y luego del portaequipaje del techo, mientras el vehículo aceleraba en contramano a lo largo del kilómetro 18 de Vergara, ppublicó el medio Oeste Noticias.

La secuencia se prolongó por varias cuadras y fue captada por las cámaras municipales. Finalmente otro auto logró cruzarle el paso, forzó la detención del rodado y permitiendo que el hombre fuese auxiliado. El mismo presentó golpes leves. La conductora, quién se desplazaba junto a una criatura, fue demorada hasta la llegada de la Policía.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham, con intervención de la Fiscalía de turno.