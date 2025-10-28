Video: Discutieron y lo llevó colgado del capó por varias cuadras de Hurlingham
Una mujer impactó por detrás del vehículo detenido en un semáforo. Tras descender, intentó propuso “arreglar el choque” sin intervención de las autoridades. Cuando el hombre se negó, la mujer subió a la camioneta y lo embistió nuevamente.
El hecho sucedió este domingo cuando la conductora embistió a un hombre en plena Avenida Vergara, en Hurlingham, lo arrastró sobre el capó y el techo de su camioneta durante varias cuadras, y fue interceptada tras una persecución.
Ocurrió alrededor de las 17:40 horas, en el semáforo de Vergara y Julio Roca, junto a las vías del tren Urquiza, donde la víctima aguardaba la habilitación de paso.
Según el relato de los vecinos, una mujer que manejaba un Volkswagen T-Cross impactó por detrás del vehículo detenido. Tras descender, la conductora intentó evitar el accionar policial y propuso “arreglar el choque” sin intervención de las autoridades.
Cuando el hombre se negó y pidió los papeles del seguro, la mujer subió a la camioneta, puso primera y lo embistió nuevamente. El conductor, en un intento desesperado por no caer bajo las ruedas, se sujetó del capó y luego del portaequipaje del techo, mientras el vehículo aceleraba en contramano a lo largo del kilómetro 18 de Vergara, ppublicó el medio Oeste Noticias.
La secuencia se prolongó por varias cuadras y fue captada por las cámaras municipales. Finalmente otro auto logró cruzarle el paso, forzó la detención del rodado y permitiendo que el hombre fuese auxiliado. El mismo presentó golpes leves. La conductora, quién se desplazaba junto a una criatura, fue demorada hasta la llegada de la Policía.
La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª de Hurlingham, con intervención de la Fiscalía de turno.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión